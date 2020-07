DIRETTA STREAMING – Lecce – Sampdoria – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Lecce e Sampdoria andranno ad affrontarsi mercoledì 1° luglio in una gara di campionato che può considerarsi a tutti gli effetti una “sfida salvezza” vista la posizione in classifica di entrambe le squadre. Calcio d’inizio alle ore 21.45, presso lo stadio Via del Mare di Lecce.

Stato di forma

L’impatto con la serie A del Lecce, squadra neopromossa lo scorso anno dalla cadetteria non è stato facilissimo, e anche dopo il ritorno in campo dopo il Covid sono stati incassati ben 8 goal in due partite, contro Milan e Juventus: non a caso la squadra allenata da Liverani ha la difesa più perforabile del campionato con 64 reti subite. Il Lecce è 18esimo in classifica con 25 punti.

Ad appena un punto in più c’è la Sampdoria, anch’essa alle prese con un campionato complesso, per via di scelte sul mercato sbagliate in primis dalla guida tattica, affidata inizialmente a Di Francesco, sostituito dopo alcune settimane da Ranieri.

Lecce – Sampdoria – Dove vederla

La partita tra Lecce e Samp verrà trasmessa da DAZN, raggiungibile tramite app ufficiale su smartphone, smart tv, firestick e qualsiasi dispositivo con i sistemi Android e iOS.

Per chi ha il pacchetto DAZN nel proprio abbonamento Sky potrà assistere al match sintonizzandosi sul canale DAZN1.

Lecce – Sampdoria – Risultato in diretta e highlights

