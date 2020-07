DIRETTA STREAMING – Spal – Milan – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Spal e Milan scenderanno in campo alle ore 21.45 per sfidarsi in una gara di Serie A il 1° giugno, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

La condizione delle squadre

La Spal ha un urgentissimo bisogno di fare punti per tenere ancora vive le speranze di promozione, visto il piazzamento in classifica al penultimo posto sebbene in compagnia del Brescia, uscito sconfitto da Milano. Il ritorno in campo dopo il covid non è stato propriamente fortunato per i ferraresi che hanno subito due sconfitte contro Cagliari e Napoli.

Ottimo periodo invece per il Milan che non ha abbandonato velleità “europee”, dopo aver sconfitto la Roma nell’ultimo scontro di campionato, un eventuale vittoria oggi in trasferta potrebbe riservare ai rossoneri un finale di campionato in crescendo. Milan attualmente 7° a 42 punti.

Spal – Milan – Diretta Streaming

La partita verrà trasmessa in maniera esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), nonchè su SkyGo per ogni dispositivo Android e iOs.

Anche attraverso NowTv, la webtv di Sky, sarà possibile assistere alla partita.

Spal – Milan – Risultato in diretta e highlights

Attraverso il widget piazzato qui sotto sarà possibile seguire l’intero match in ogni sua azione: il widget si aggiornerà il tempo reale. In aggiunta, l’articolo verrà aggiornato con i video delle azioni salienti dopo pochi istanti.