DIRETTA STREAMING – Verona – Parma – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita interessante quella in programma tra Verona e Parma, incontro di campionato di Serie A valevole per la 29esima giornata, che avrà inizio alle ore 21.45 di mercoledì 1° luglio.

La condizione delle due squadre

Ottimo campionato per il Verona, sopratutto considerato lo status da neopromossa, risulta ancor in corsa per un piazzamento per i preliminari di Europa League, con 39 punti in graduatoria, nonostante la sconfitta casalinga contro il Napoli e il pareggio in casa del Sassuolo, dopo che l’Hellas si era portata il doppio vantaggio.

Buona stagione anche per il Parma, che esce sconfitto dall’ultimo confronto contro l’Inter, nonostante la rete iniziale di Gervinho, rimontata negli ultimi minuti da De Vrij e Bastoni.

Come l’Hellas, anche i ducali hanno 39 punti in classifica ma classifica alla mano, avendo segnato più reti, sono 8° in graduatoria.

Verona – Parma – Dove vederla

Appannaggio completo di Sky, la gara sarà disponibile alla visione sui canali 254 del satellite, (485 del digitale terrestre), oppure con l’ausilio di SkyGo per tutti gli abbonati, applicazione disponibile al download per tutti i dispositivi Android e iOs.

In alternativa sarà possibile assistere al match anche con NowTv.

Verona – Parma – Risultato in diretta e highlights

Tramite il widget collocato poco più sotto, sarà possibile seguire le azioni dell’intero match, e l’articolo verrà aggiornato in tempo reale con la descrizione testuale e video delle azioni salienti dell’incontro.