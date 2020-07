F1 News – Per il Mugello in F1 manca solo l’ufficializzazione

“Il Mugello ospiterà il gran premio di Formula 1. Manca solo l’ufficializzazione, ma ormai sembra fatta“. È quanto afferma il senatore e leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Il 13 settembre – aggiunge – sarà un evento bellissimo per Scarperia, per la Ferrari, proprietaria del circuito, e per il nostro territorio. Ricordo i primi ‘no’ da presidente della Provincia in visita al circuito: la Formula 1 sembrava un sogno impossibile“. Oggi, aggiunge, “ci siamo. E io sono convinto che questo gran premio potra’ restare anche in futuro, nella stagione del dopo Covid. Viva lo sport che crea eventi, emozioni, crescita“.

Nel fine settimana del 12-13 settembre, dunque, si concluderebbe un mini ciclo di 3 gare consecutive, Belgio, Monza e, appunto, Mugello, seguito da una settimana di pausa prima di una nuova tripletta.

Resta, però, da stabilire su quali piste. Infatti, se Sochi, programmata all’inizio il 27 settembre, non dovesse essere considerata a prova di protocolli sanitari, l’Hockenheimring è pronto come piano B. Dopo la Germania, il Circus dovrebbe volare a Portimao, sul circuito dell’Algarve, al debutto assoluto in F1 come il Mugello. Questa parte del calendario dovrebbe chiudersi in Canada l’11 ottobre.

Ancora incerto il futuro oltre quella data. Sul resto delle gare da programmare sul Continente Americano, oltre le altre fuori dall’Europa,resta l’incognita dell’evolversi della pandemia: fare piani adesso è molto più che un azzardo.