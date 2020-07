Film Stasera in Tv – In guerra per amore – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film In guerra per amore. Pellicola di produzione italiana del 2016, per la regia di Pierfrancesco Diliberto, con lo stesso e Andrea Di Stefano, Miriam Leone, Stella Egitto nei ruoli principali. Il film è il secondo lungometraggio di Pif, dopo “La mafia uccide solo d’estate”, sempre dedicato alla Sicilia e alle influenze degli eventi storici nello sviluppo della criminalità organizzata siciliana e nella vita del regista e attore salito alla ribalta con Le Iene. Il film è stato girato principalmente ad Erice,[1] con scene alle saline di Trapani, alla Scala dei Turchi nei pressi di Realmonte e alle grotte di Scurati nei pressi di Custonaci. Il film ha vinto il premio David di Donatello destinato alla categoria Giovani.

In guerra per amore – Trama

1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è la promessa sposa del figlio di un importante boss di New-York. Per poterla sposare, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, che è un giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia, l’evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.

In guerra per amore – Trailer Video

In guerra per amore – La scheda del film

Titolo Originale: In guerra per amore

Genere: Drammatico, Romantico

Durata: 1h 40m

Anno: 2016

Paese: Italia

Regia: Pif

Cast: Pierfrancesco Diliberto, Andrea Di Stefano, Miriam Leone, Stella Egitto

In guerra per amore – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, 1 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Come perdere una moglie… e trovare un’amante…