Film Stasera in Tv – We were soldiers – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film We were soldiers. Pellicola di produzione statunitense del 2002 per la regia di Randall Wallace, con Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein. La trama ruota attorno alla Battaglia di Ia Drang, uno degli scontri più violenti e importanti del conflitto tra le forze americane e l’esercito nordvietnamita. Tratto dal romanzo ‘Eravamo giovani in Vietnam’ (Ed. Piemme), scritto dal Tenente Generale Harold G. Moore (in pensione) e dal corrispondente di guerra Joseph L. Galloway, i quali presero entrambi parte alla battaglia.

We were soldiers – Trama

Vietnam, 1965. Wallace, ex studente di seminario, cintura nera di karate, è un iconoclasta e un eccentrico come Galloway, un giornalista che è finito col combattere al fianco dei suoi soggetti, e Moore, che ripetutamente ha rifiutato degli ordini diretti che lo avrebbero aerotrasportato al di fuori del conflitto, verso la salvezza. Come Galloway e Moore, Wallace ha una vena indipendente e una onestà pura. Il 14 novembre 1965, il tenente colonnello Moore e i suoi soldati giungono nella Valle della Morte. Qui il primo battaglione del 7° Cavalleria – lo stesso reggimento del generale Custer – scopre ben presto di essere circondato da oltre 4000 vietcong, ma Moore decide di sferrare ugualmente l’attacco.

We were soldiers – Trailer Video

We were soldiers – La scheda del film

Titolo Originale: We Were Soldiers

Genere: Guerra

Durata: 2h 15m

Anno: 2002

Paese: USA

Regia: Randall Wallace

Cast: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein

We were soldiers – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, 1 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio Santana del telefilm Walker Texas Ranger.