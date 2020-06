Firenze, muore in scooter un 28enne, era il giorno della sua laurea

Triste notizia di cronaca a Firenze nei pressi del Lungarno Soderini, dove un giovane di 28 anni, all’anagrafe Gabriele Masi ha perso la vita a causa di un incidente mentre era a bordo del suo scooter.

La cronaca della vicenda

Il 28enne aveva sostenuto la tesi di laurea nella stessa giornata, verso le 03.30 della notte di 29 giugno, quando per ragioni ancora da accertare, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo nella zona di Piazza di Cestello ed ha impattato con violenza nei pressi di un cantiere edile, mentre sono stati vani gli sforzi da parte del 118 di rianimarlo.

Successivamente sono stati effettuati i rilievi come di consueto per stabilire la dinamica del tutto, e nel frattempo il cantiere è stato sottoposto a sequestro.

Tramite le immagini di una telecamera nei paraggi si è stabilito che non vi siano altri mezzi nei paraggi in quegli attimi, ma c’è ancora da stabilire se la segnaletica temporanea del cantiere sia stata apposta in modo regolamentare.

Il lutto del comune

Prevedibile lo shock che ha colpito il comune di Gabriele, la vicesindaca Cristina Giachi ha così ricordato il giovane: “Ci stringiamo attorno alla famiglia del 28enne. Una fatale tragedia che colpisce un giovane che, come tanti suoi coetanei, aveva molti sogni”, ha detto la vicesindaca Cristina Giachi. “Le condoglianze, mie personali e del Comune – ha aggiunto – vanno ai genitori, alla famiglia e agli amici”.