Georgette Polizzi decide di dire la sua dopo le tantissime domande e le critiche che l’accusano di non voler allargare la famiglia con un bambino. L’influencer nonché imprenditrice decide così di chiarire una volta per tutte la sua posizione, lanciando un chiaro e forte messaggio alle tante persone che, continuamente l’assillano di domande.

La giornata di ieri per Georgette è stata molto particolare, l’imprenditrice dopo molte domande ha deciso di dire la verità a tutte e di lanciare una sua protesta contro tutte le persone che, continuamente le fanno domande e giudicano la sua vita privata. Quali sono state le sue parole?

Georgette Polizzi protesta sociale

L’influencer nelle ultime settimane sembra dover continuamente fare i conti con le tantissime domande sulla sua vita privata, in particolare su un futuro figlio. Georgette insieme a suo marito Davide Tresse partecipò a una vecchia edizione di Temptation Island che la spinse sempre di più nel mondo dell’influencer.

La vita di Georgette però, non è sempre stata rose e fiori, l’influencer ha infatti confessato durante una puntata di “Seconda Vita” di aver subito dei maltrattamenti da sua mamma in giovane età. Questo però, non è l’unico episodio triste nella vita della di Polizzi infatti, negli ultimi anni Georgette ha scoperto di avere la sclerosi multipla che, i primi anni l’ha costretta ad atroci sofferenze che ha condiviso anche con i suoi fan su Instagram. Georgette Polizzi più volte ha spiegato quanto la malattia sia dura e le abbia levato la possibilità di avere dei figli.

Influencer contro le critiche sui social

Durante la giornata di ieri però, l’influencer ha deciso di lanciare un forte messaggio a tutte le persone che ormai da diversi mesi, continuano imperterriti a chiederle quando deciderà di avere un figlio o quando sceglierà di adottarne uno. Delle domande e delle accuse che Georgette non è riuscita più a sopportare lanciando un fortissimo messaggio sul suo profilo Instagram.

Le sue parole hanno così messo finalmente a tacere le tante critiche su di lei e sulla sua maternità: “DENUNCIA SOCIALE!! Posto questa foto oggi per protesta! Perché io sono sempre quella dei messaggi forti e che restano impressi. Pubblicando la maggior parte della mia vita sui social, sono abituata a ricevere offese, complimenti, consigli non richiesti e opinioni imposte. Spesso però, chi si nasconde dietro ad un messaggio si dimentica che dall’altra parte c’è una persona normale, con i suoi problemi, i suoi pensieri, le sue scelte, il suo carattere e la sua salute. […] Basta con queste domande scomode, che spesso infieriscono con una situazione già delicata di per sé!! Basta con le solite insinuazioni, con i pareri non richiesti e con domande sfacciate, a volte non so con che coraggio riusciate a farle! […] Soffro di una malattia neurodegenerativa e l’adozione è impossibile. Oggi parlo a nome di tante donne stanche di questa superficialità, dal canto mio ho anche scritto un libro raccontando questa parentesi dolorosa”.