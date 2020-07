Lecce-Sampdoria – Formazioni ufficiali del match

Questa sera al Via del Mare di Lecce delicatissimo scontro salvezza tra Lecce e Sampdoria.

Entrambe a caccia disperata di punti dopo svariate partite a vuoto. Tre sconfitte consecutive per i blucerchiati e quattro per il Lecce; entrambe alle prese con uno stato di salute per nulla ottimale.



Alle prese ancora con numerose defezioni (out Rossettini, Lapadula, Deiola, Dell’Orco, Majer e lo squalificato Lucioni), mister Fabio Liverani deve ancora scogliere i dubbi legati al modulo e alla formazione.

Anche mister Claudio Ranieri deve rinunciare a diversi uomini: Ferrari, Quagliarella, Tonelli e Linetty.

Formazioni Ufficiali

LECCE: Gabriel; Meccariello, Donati, Paz; Rispoli, Tachtsidis, Barak, Falco, Calderoni; Saponara, Mancosu. All. Liverani

SAMPDORIA: Audero; Augello, Bereszynski, Colley, Yoshida; Thorsby, Ekdal, Jankto, DePaoli; Bonazzoli, Ramirez. All. Ranieri