Milan News – Calciomercato, ufficiale il riscatto di Saelemaekers

Milan News – Calciomercato, è diventato ufficiale il riscatto di Alexis Saelemaekers da parte del club rossonero. L’operazione, ampiamente annunciata, è stata resa ufficiale solo poco fa con un comunicato comparso sul sito della società. Queste le parole scelte per annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del giovane centrocampista. Di seguito anche il tweet ufficiale dell’account Twitter del Milan.

Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024 – AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024.

Il Milan ha quindi esercitato la clausola che consentiva il riscatto a titolo definitivo per una somma di 7 milioni di Euro. Il giocatore viene considerato dalla dirigenza come il profilo ideale per il futuro della rosa rossonera: giovane, di qualità, con potenziale ancora tutto da mostrare, consentirà una probabile plusvalenza importante in futuro. Nel frattempo crescerà in rossonero, col Milan che ha intenzione di portare avanti un progetto basato sui giovani di talento. Anche con l’aiuto di Ralf Rangnick, attuale direttore dell’area tecnica della Red Bull (e quindi dei club nell’orbita dell’azienda, come il Lipsia e il Salisburgo ad esempio).

Il giocatore aveva il prestito in scadenza al 30 giugno ma non è stato necessario procedere all’estensione in virtù del nuovo accordo che lo rende un tesserato rossonero fino al 2024. Pioli ora e il prossimo tecnico, in futuro, potranno fare pieno affidamento su di lui.