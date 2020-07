Oroscopo BRnako – domani giovedì 2 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 2 luglio 2020. Abbiamo superato il giro di boa di questa settimana e ci dirigiamo verso il prossimo weekend. Cosa succederà nelle prossime ore ai primi 4 segni dello zodiaco? Per scoprilo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani giovedì 2 luglio 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani avrai una bella energia in più. Fai attenzione, però a non riversarla tutta nell’eros, perché la tua indole irruente e battagliera potrebbe trasformare la passione in una vera e propria guerra dell’eros.

Oroscopo Branko domani giovedì 2 luglio 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai Saturno amico. Il pianeta del rigore ti sprona a portare a termine i progetti e i compiti iniziati in passato e a rimettere in ordine molte questioni lasciate in sospeso.

Oroscopo Branko domani giovedì 2 luglio 2020: Gemelli

Secondo il popolare astrologo di Capodistria domani Saturno tornerà indietro, nel segno del Capricorno. Non si tratta di un transito contrario, ma dovrai fare più attenzione che non ti proteggerà più apertamente fino a dicembre.

Oroscopo Branko domani giovedì 2 luglio 2020: Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani Saturno raggiungerà il segno del Capricorno. Il severo pianeta non ti procurerà grossi problemi, ma potrebbe farti sentire anche sotto esame. Fai attenzione!