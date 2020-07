Ricetta cozze alla marinara: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vedremo adesso sono le cozze alla marinara conosciute anche come cozze al verde. In estate le cozze sono tra i molluschi più consumati insieme alle vongole. Le cozze si possono preparare in tantissimi modi differenti, anche con la pasta, per un secondo, ma anche per degli antipasti sfiziosi di mare. Oggi andremo a vedere come si preparano alla marinara.

Cozze alla marinara – Ingredienti

Questi ingredienti sono per 4 persone.

1.8 kg cozze

2 spicchi aglio

prezzemolo

olio extravergine d’oliva

70 ml vino bianco

Cozze alla marinara – Preparazione

Per prima cosa pulite bene le cozze.

Per pulire le cozze dovete grattare tutta la superficie con un coltellino oppure sfregarle con una paglietta di metallo di quelle da cucina o anche metterle in un sacchetto pieno di sale grosso e sbattere vigorosamente per qualche minuto. In questo modo eliminerete tutte le impurità delle cozze.

Una volta puliti i gusci delle cozze dovrete togliere il filetto laterale, sarà semplicissimo, vi basterà prenderlo con due dita e tirarlo verso il basso ovvero verso la parte grande della cozza e verrà via da solo.

Quando avrete pulito tutte le cozze controllate che con ce ne siano di rotte, in questo caso buttatele.

Mettete in una grande pentola o padella 4 cucchiai di olio extravergine di oliva insieme all’aglio e fateli scaldare poi mettete le cozze.

Fate cuocere a fuoco alto per un paio di minuti poi sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare completamente.

Abbassate leggermente il fuoco, coprite con un coperchio e lasciate cuocere le cozze per altri 10 minuti fino a che si saranno aperte tutte.

Spegnete il fuoco, controllate quelle che non si sono aperte e buttatele via, cospargete tutte le cozze con prezzemolo tritato, mescolate e servite le cozze alla marinara ben calde.

Cozze alla marinara – Consigli utili

Buttate via le cozze rotte o quelle che non si sono aperte perché possono essere andate a male, meglio evitare, potrebbero farvi venire mal di pancia.

Fate sfumare completamente il vino prima di coprire con il coperchio e abbassare il fuoco.

Non aggiungete sale, non è necessario, le cozze sono già molto sapide.