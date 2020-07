Ricetta mattonella al caffè: ingredienti, preparazione e consigli

In questo articolo andremo a vedere insieme come preparare la mattonella al caffè, un semifreddo molto semplice da preparare e veloce, l’ideale in questo periodo, molto rinfrescante oltre che golosissimo e cremoso.

Per prepararlo non serve accendere i fornelli, serve solo preparare il caffè, anche in anticipo. E’ un dolce che si conserva in freezer, molto scenografico anche da presentare se avete un pranzo o una cena, molto d’effetto.

Mattonella al caffè – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 8 porzioni.

500 g mascarpone

200 ml panna fresca liquida

80 g zucchero a velo

60 ml caffè

5 g gelatina in fogli

Per decorare:

chicchi di caffè

50 g cioccolato fondente

Mattonella al caffè – Preparazione

Mettete ad ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda.

Preparate il caffè, e sciogliete i fogli di gelatina ammollati e strizzati all’interno mescolando poi fate raffreddare.

Mettete in una ciotola la panna freddissima di frigo e montatela con le fruste elettriche per qualche minuto fino a che sarà perfettamente soda.

Mettete in una ciotola il mascarpone insieme allo zucchero a velo e al caffè e mescolate insieme in modo da uniformare tutti gli ingredienti insieme.

Aggiungete per ultimo ingrediente la panna montata a poco a poco con movimenti delicati dal basso verso l’alto utilizzando una spatola facendo in modo da non smontare eccessivamente la crema.

Rivestite uno stampo da plumcake con pellicola trasparente, oppure utilizzate uno stampo in silicone.

Versate tutta la crema al caffè nello stampo e livellate la superficie.

Mettete la mattonella al caffè in freezer per circa 2 ore in modo che la mattonella si compatti perfettamente.

Una volta che la mattonella al caffè sarà rassodata e compatta potete sformarla dallo stampo del plumcake direttamente su un piatto, togliete la pellicola trasparente e decorate con chicchi di caffè e cioccolato fondente grattugiato con un coltello.

Mattonella al caffè – Consigli utili

Potete sostituire il mascarpone con formaggio spalmabile oppure con la ricotta.

Potete usare caffè decaffeinato.

Potete sostituire il caffè anche con latte e cacao nella stessa quantità.

Potete aggiungere un cucchiaio di liquore, anche liquore al caffè.

La mattonella al caffè si conserva in freezer per 10 giorni o in frigo per 2 giorni.