Spal-Milan – Formazioni ufficiali del match

Spal-Milan si affrontano tra circa un’ora per la 29a giornata del campionato di Serie A al Mazza di Ferrara. I padroni di casa devono assolutamente risollevarsi per non ritrovarsi in Serie B il prossimo anno, mentre i rossoneri tengono ancora viva la speranza di un piazzamento europeo e non possono rallentare, soprattutto dopo la convincente vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro la Roma.

Maurizio Mariani è l’arbitro designato per dirigere Spal-Milan.

Spal-Milan: Le formazioni ufficiali

Di Biagio oltre agli infortunati Berisha, l’attaccante Di Francesco e i difensori Zukanovic e Reca, deve fare i conti anche con la squalifica di Felipe.

Pioli ritrova Ibrahimovic, mentre restano ai box Duarte e Musacchio.

SPAL (4-4-2) Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Sala; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Petagna. Allenatore: Di Biagio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli