Atalanta – Napoli in tv: orario e dove vederla in streaming

Si prospetta un match intrigante ed interessante anche per gli appassionati di calcio “neutrali” l’incontro tra Atalanta e Napoli, in programma oggi 2 luglio al Gewiss Stadium di Bergamo (già Atleti azzurri d’Italia). La partita inizierà alle ore 19.30 e sarà arbitrata dall’arbitro Daniele Doveri.

Atalanta – Napoli – lo stato delle squadre

Stato di forma atletica e mentale straripante per l’Atalanta di Gasperini che hanno permesso di posizionarsi in maniera tranquilla al 4° posto, posizione che garantirebbe la matematica qualificazione alla prossima Champions League con diversi punti di distacco sulle inseguitrici (la più vicina è la Roma, che però allo stato attuale dista 11 punti).

Al 6° posto c’è il Napoli di Gattuso, anch’esso in grande condizione fisica e mentale sopratutto dopo aver vinto la Coppa Italia ai calci di rigore contro la Juventus, che consentirà ai partenopei di partecipare alla prossima Europa League. Molto più complicata la qualificazione in Champions, visto che proprio l’Atalanta non sembra lasciare punti per strada.

Atalanta – Napoli – dove vederla

La partita sarà totale appannaggio di DAZN per ogni abbonato alla piattaforma, che potrà seguire la partita su smart tv, smartphone, tablet, Firestick e simili tramite l’apposita applicazione, oltre che su personal computer, dirigendosi al sito di DAZN.

Per chi è abbonato a Sky ed ha il pacchetto DAZN incluso, sarà possibile seguire l’incontro sul canale DAZN1, oltre che trovare l’app apposita sul decoder Sky Q.