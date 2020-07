Calciomercato Juventus – Paratici non si ferma: gli altri nomi per la Juve

Calciomercato Juventus – Può dirsi terminata la prima fase del mercato bianconero con lo scambio Arthur-Pjanic. L’operazione ha sistemato il bilancio e, in parte, soddisfatto mister Sarri per l’inserimento di una pedina a centrocampo con caratteristiche più vicine al suo ideale di gioco. Paratici però non si ferma: ci sono diversi nomi per i quali si sono già messi in piedi contatti e intavolate trattative.

Calciomercato Juventus – Paratici non si ferma

E ripartendo proprio dal centrocampo, appare possibile che si punti ad un giocatore con ulteriore qualità nel palleggio. Il primo nome è quello di Jorginho, portato a livelli altissimi da Sarri quando era al Napoli. Il giocatore, oggi al Chelsea, non rifiuterebbe il bianconero. Oggi però il suo agente ha fatto sapere di non aver avuto contatti con nessuno del club piemontese. La prima alternativa all’italo-brasiliano è Paredes: in forza allo Zenit, ha già giocato in Italia con la maglia della Roma, può essere il regista giusto. La mezz’ala di qualità potrebbe essere invece rappresentata da Aouar: c’è da portare avanti una trattativa molto complicata col Lione, possibile che se ne parli dopo il rendez-vous in Champions League ad Agosto.

In attacco invece è sempre presente l’idea di portare in bianconero Arek Milik. Con la partenza di Higuain serve una prima punta duttile, capace di favorire anche gli inserimenti di Cristiano Ronaldo e Dybala, oltre che garantire una certa presenza al centro dell’attacco. In bianconero si potrebbe rivedere un tridente pesante come quello che l’asso portoghese ha già vissuto nel Real Madrid. Si insiste sul polacco anche perché – è notizia di poco fa – i Wolves avrebbero sparato una cifra astronomica, 90 milioni di Euro, per Raul Jimenez. Si cerca anche un’alternativa giovane da tenere in rosa: i nomi sono quelli di Pinamonti e Scamacca.

Per gli esterni il nome su cui puntare è quello di Ferràn Torres, del Valencia. Giovane, e di grande talento, si potrebbe sfruttare il suo contratto in scadenza nel 2021 per portarlo agli ordini di Sarri. C’è poi l’occasione Alaba: il terzino austriaco è anch’egli in scadenza col Bayern Monaco e non sembra voler rinnovare in Baviera. Sul giocatore, però, si starebbe fiondando anche Guardiola.