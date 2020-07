Calciomercato Roma – Le ultime su Under e Kluivert

By

Calciomercato Roma – In casa Roma è tempo di cessioni, dopo l’acquisto di Pedro, e il rinnovo di Smalling, fino al termine del campionato, e di Mkhitaryan, il ds Baldini sta lavorando per cercare di vendere qualche pezzo pregiato per cercare di rientrare dal debito societario.

Uno dei primi a dover partire potrebbe essere Dzeko, che potrebbe andare a giocare nell’Inter, oltre al bosniaco sul punto di partire ci sono anche Under e Kluivert. Sul turco è forte l’interesse del Napoli, mentre sull’olandese ci sono alcune squadre estere.

Calciomercato Roma – Il Napoli accelera per Under

I giallorossi hanno bisogno di cash per rientrare dal debito societario, e per fare ciò devono vendere molti giocatori della loro rosa. Uno che è già lontano dalla capitale è appunto Under, che interessa molto al Napoli, e che vorrebbe provare ad arrivare al giocatore, tramite un’operazione simile a quella che lo scorso anno ha portato Manolas proprio da Roma a Napoli.

Ieri Giuntoli ha incontrato la dirigenza romana, e si è parlato sicuramente dell’esterno d’attacco turco, le due società hanno accorciato le distanze e hanno iniziato i primi contatti. L’operazione chiede tempo, e per fortuna quello non manca, anzi c’è né in abbondanza.

Il Napoli vorrebbe inserire delle contropartite tecniche come Ounas e Ospina, ma alla Roma non piacciono, anzi preferirebbe chiudere la trattativa incassando solo cash, così da iniziare ad incassare soldi dalle cessioni.

Il mercato è lungo e la trattativa è appena iniziata, vedremo come finirà, ma sopratutto dove andrà Under, visto che il Napoli, è in vantaggio si, ma non è l’unica squadra interessata al turco.

Calciomercato Roma – Kluivert arrivato il no dell’Arsenal

Un’altro giocatore che è in uscita è l’esterno d’attacco Kluivert, su di lui è forte la pressione dell’Arsenal, che vorrebbe portare a Londra il giocatore che a Roma non ha espresso tutto il suo potenziale.

Nella trattativa potrebbe rientrare il prestito di Mkhitaryan che ha rinnovato il contratto con la Roma, e che vorrebbe restare nella capitale anche il prossimo anno. Ma il calciatore olandese, ha stoppato sul nascere questa operazione, poiché ha fatto sapere alla società che vorrebbe restare a Roma, e continuare a giocare con questa maglia.

Al momento questa ipotesi è difficile, visto che la Roma deve vendere e con la cessione di Kluivert potrebbe entrare una grande plusvalenza. Vedremo questa trattativa come si concluderà.