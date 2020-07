Ci sono donne attente e meticolose, precise nei confronti della cura di loro stesse, della casa e sul lavoro. Ma ce ne sono altrettante altre che sono esattamente l’opposto: chi sono le donne più disordinate dello Zodiaco? Ecco la lista.

1. La donna Ariete

Chi sono le donne più disordinate dello Zodiaco? Ecco la lista che vuole al primo posto la donna del segno zodiacale dell’Ariete. La nata Ariete è molto disordinata perché frettolosa. Si spazientisce subito e lascia le cose così come sono e dove sono. La donna del segno dell’Ariete è più brava a imporre gli altri l’ordine o a delegare il prossimo di mettere in ordine per lei. Se la sua casa è ordinata certamente è merito di altri.

2. La donna Sagittario

Tra le donne più disordinate dello Zodiaco c’è la Sagittario. La donna del segno zodiacale del Sagittario è una persona solare e ottimista, che non cura molto il proprio aspetto e neanche la casa. La casa di una donna del Sagittario è sempre un po’ in disordine, con tazzine e piatti impilati nel lavandino che aspettano ancora di essere adeguatamente detersi e un arredamento un po’ bizzarro e datato, con qualche granello di polvere sui mobili.

3. La donna Gemelli

Tra le le donne più disordinate dello Zodiaco c’è anche la Gemelli. La casa della Gemelli è un caos di mucchi di vestiti sparsi e valigie aperte. La Gemelli è sempre in movimento, non è mai a casa, non ha tempo per mettere in ordine. Preferisce delegare qualcuno che lo faccia al posto suo e siccome le possibilità economiche per permettersi una donna di servizio non le mancano è molto probabile che in casa sua la troverete. Se la casa di una Gemelli è in ordine è perché qualcun’altro provvede, non l’interessata.

4. La donna Leone

Chi sono le donne più disordinate dello Zodiaco? Tra di loro c’è la Leone. La donna del Leone è un po’ confusionaria, un misto tra la Gemelli, sempre in movimento per fare qualcosa, e la Sagittario, che ha sempre la casa in disordine. Anche in casa di una Leone troverete spesso quello strato di polvere sui mobili o un po’ di disordine nell’ambiente della cucina, dove i piatti si accumulano nel lavello. Anche il bagno sarà sempre un caos di asciugamani mal messi uno sopra l’altro.

5. La donna Bilancia

Chi sono le donne più disordinate dello Zodiaco? Tra loro c’è anche la Bilancia. La Bilancia bada molto a mettere in ordine se stessa. Passa infatti sempre molto tempo davanti allo specchio ma troppo poco con la scopa in mano. La Bilancia è una donna abbastanza disordinata. La sua casa parte bene ma man mano che passa il tempo viene trascurata perché la donna del segno zodiacale della Bilancia ha sempre di meglio da fare che dedicarsi alle pulizie. Il suo armadio ha lo stesso destino: inizialmente in ordine, col tempo i capi si accumulano l’un l’altro finché dopo mesi la Bilancia decide di rimediare e ritrova vestiti che aveva dato per dispersi.