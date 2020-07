DIRETTA STREAMING – Atalanta – Napoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Scenderanno in campo alle ore 19.30 oggi giovedì 2 luglio Atalanta e Napoli, che andranno ad affrontarsi in un match di Serie A valevole per la 29esima giornata di campionato.

La condizione delle squadre

Gara che si prospetta molto interessante vista anche la condizione recente delle due squadre: l’Atalanta infatti viene da un lunghissimo periodo di vittorie ed in generale di risultati positivi che perdurano dallo scorso gennaio. Ora gli orobici sono a quota 57 punti dopo 28 giornate, con un più che discreto margine dalle inseguitrici, tra le quali spicca proprio il Napoli, da tempo in risalita dopo il cambio di direzione tecnica che è passata da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso. I partenopei vengono dalla vittoria della Coppa Italia che li garantirà la partecipazione alla prossima Europa League, ma ovviamente proveranno fino all’ultimo ad insidiare l’Atalanta per il 4° posto.

Atalanta – Napoli – Diretta Streaming

La partita sarà appannaggio di DAZN che ne detiene i diritti: gli abbonati potranno seguire il match attraverso personal computer, oppure su qualunque dispositivo come smart tv, smartphone, tablet e firestick, tv box e Chromecast, attraverso l’ausilio dell’app DAZN.

La gara tra Atalanta e Napoli sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q

Atalanta – Napoli – Risultato in diretta e highlights

