DIRETTA STREAMING – Roma – Udinese – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Ritorna a giocare in casa la Roma, che affronterà l’Udinese nell’ultimo match della 29esima giornata, oggi 2 luglio alle ore 21.45.

Lo stato delle squadre

La Roma vorrà tornare al successo dopo il brutto stop in casa del Milan, dove la squadra di Fonseca ha palesato limiti tecnici ed atletici, così da proseguire la corsa che appare comunque difficile visto il distacco dall’Atalanta, per aggiudicarsi un posto alla prossima Champions League.

Prosegue il brutto momento dell’Udinese, che arriva da due sconfitte seppur di misura contro Torino e Atalanta, e il recente infortunio di Mandragora che ne avrà per diverso tempo non è certo una buona notizia per i friulani che sono attualmente a quota 28 punti, a 3 dalla “zona rossa” occupata attualmente da Lecce, Spal e Brescia.

Roma – Udinese – Diretta Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, in diretta canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) oppure tramite applicazione SkyGo compatibile per ogni dispositivo iOS e Android. In alternativa sarà possibile seguire la partita con NowTv, la webtv di Sky.

Roma – Udinese – Risultato in diretta e highlights

Attraverso il widget piazzato qui sotto sarà possibile seguire l’intero match in ogni sua azione: il widget si aggiornerà il tempo reale. In aggiunta, l’articolo verrà aggiornato con i video delle azioni salienti, pubblicati dopo pochi istanti.