F1 News – Conferenze stampa nel rispetto delle regole anti-Covid

Con la conferenza stampa a Spielberg, si apre ufficialmente il weekend del primo Gran Premio della stagione di Formula 1. In Austria, dopo la lunga sosta imposta dal coronavirus, di disputeranno due gare consecutive. Doppia gara ci sarà successivamente anche a Silverstone per una stagione che mostra inevitabilmente molti aspetti inediti. Inedita sarà anche la conferenza dei piloti in Austria, che avrà inizio alle 14 e sarà una vera e propria maratona.

Si svolgerà virtualmente nel rispetto delle regole anti-Covid sul distanziamento. Regole che, assieme ad una serie di altri controlli, FIA e F1 hanno predisposto anche per muoversi nel paddock. In conferenza parleranno tutti i venti i piloti delle dieci scuderie: ogni coppia di drivers avrà a disposizione 20 minuti per rispondere alle domande.

L’ordine della conferenza stampa al Red Bull Ring Williams ore 14.00 – 14.20

ore 14.00 – 14.20 Haas ore 14.20 – 14.40

ore 14.20 – 14.40 Alfa Romeo ore 14.40 – 15.00

ore 14.40 – 15.00 Racing Point ore 15.00 – 15.20

ore 15.00 – 15.20 Alpha Tauri ore 15.20 – 15.40

ore 15.20 – 15.40 Renault ore 15.40 – 16.00

ore 15.40 – 16.00 McLaren ore 16.00 -16.20

ore 16.00 -16.20 Red Bull ore 16.20 – 16.40

ore 16.20 – 16.40 Ferrari ore 16.40 – 17.00

ore 16.40 – 17.00 Mercedes ore 17.00 – 17.20