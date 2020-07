Film Stasera in Tv – A casa con i suoi – Trailer, Dove vederlo ed orario

Tripp è un trentacinquenne di successo che vive ancora con i genitori Al e Sue. Questi ultimi, esasperati, farebbero di tutto purché il figlio diventi indipendente e lasci il nido materno e sotto consiglio di una coppia di amici, assumono la sexy Paula, esperta in casi di questo tipo, affinché questo accada. Paula è infatti convinta che gli uomini che non lasciano il nido materno lo facciano per mancanza di autostima. La donna quindi si occupa proprio di far accrescere l’autostima degli uomini tramite una serie di stratagemmi: Paula agisce in incognito, facendo innamorare gli uomini di sé e costringendoli a lasciare la casa genitoriale per scongiurare una finta crisi che si viene a creare durante il rapporto. Tuttavia il profilo di Tripp non corrisponde a nessuno di quelli che Paula aveva affrontato sino a quel momento. Tripp infatti ha un’intensa vita sociale e nessun problema di autostima.