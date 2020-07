Film Stasera in Tv – The Tourist – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Tourist. Pellicola di produzione statunitense del 2010 per la regia di di Florian Henckel Von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton nei ruoli principali. L’ambientazione di molte scene in Italia, a Venezia, vede anche la partecipazione di attori del nostro paese nel film: vi sono, con diversi ruoli, Christian De Sica, Neri Marcorè, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Raoul Bova. Il film è un adattamento del film francese Anthony Zimmer, scritto e diretto da Jérôme Salle.

The Tourist – Trama

Frank è emotivamente a pezzi: per curare il suo cuore addolorato decide di fare un viaggio in Italia. Alla stazione conosce Elisa, una donna straordinaria, ma sorvegliata da Scotland Yard perché ex amante di Alexander Pearce, ricercato dal governo per una colossale evasione fiscale. L’incontro tra i due, però è tutt’altro che casuale, e, sperando di essere travolto dalla passione, l’uomo si trova coinvolto in una spirale di intrighi e pericoli.

The Tourist – Trailer Video

The Tourist – La scheda del film

Titolo Originale:

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: F.H. von Donnersmarck

Cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell, Raoul Bova, Ralf Moeller, Steven Berkoff, Cle’ment Sibony, Igor Jijikine.

The Tourist – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, 2 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Gegè Bellavita.