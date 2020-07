Gianrico Carofiglio – Tutto su di lui – Età, moglie e libri più popolari

Gianrico Carofiglio ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama letterario italiano. Avremo modo di vederlo in lizza per la vittoria al Premio Strega 2020 con il romanzo La misura del tempo. Non si tratta però del primo lavoro di successo per l’autore, già papà de La versione di Fenoglio e Con i piedi nel fango.

Gianrico Carofiglio non si è dedicato sempre alla scrittura: la sua carriera lo vede per anni come Sostituto Procuratore Antimafia a Bari, che gli darà modo di ottenere una grande ispirazione per la serie legal thriller che vedono come protagonista l’avvocato Guerrieri.

Gianrico Carofiglio – Età, moglie e libri più popolari

Gianrico Carofiglio nasce a Bari il 30 maggio del ’61 e inizia a studiare nella sua città presso il Liceo Classico Quinto Orazio. Nell’86 lavora come magistrato, che gli dà la possibilità di diventare pretore a Prato e pubblico ministero a Foggia. Una strada che lo vede in tempo breve assumere il ruolo di Sostituto Procuratore alla Direzione Antimafia della sua città natale. Ottiene poi il mandato come parlamentare e decide di abbandonare la strada della magistratura. Ancora una volta guiderà l’Antimafia e nel 2008 si candida al Senato per il PD, riuscendo a centrare il bersaglio. Il suo esordio nel mondo della narrativa avviene invece nel 2002 grazie al libro Testimone inconsapevole, pubblicato con la Sellerio. Si tratta del primo romanzo che accenderà le luci sul protagonista Guerrieri.

La seconda opera arriva invece l’anno successivo, Ad occhi chiusi, mentre nel 2005 vince il Premio Bancarella con il suo Il passato è una terra straniera, edizione Rizzoli. Una mutevole verità invece gli dà la possibilità di mettere ins cena un altro personaggio, il maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio. Il protagonista sarà al centro anche de L’estate fredda. Della vita privata di Gianrico Carofiglio si sa molto e nulla: ha una moglie e due figli, Alessandro e Giorgia. La prima, Francesca Pirrelli, è un pubblico ministero.