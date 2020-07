Le donne più decise secondo l’oroscopo: classifica

La posizione dei pianeti alla nascita può incidere sui tratti caratteristici del carattere di una donna formando la sua attitudine arrendevole o forte. In questo articolo ci occuperemo delle donne più decise secondo l’oroscopo: ecco la classifica di quelle più toste.

1. La Ariete

Al primo posto delle donne più decise secondo l’oroscopo la classifica vuole quella del segno zodiacale dell’Ariete. La donna del segno dell’Ariete è decisa ma anche aggressiva, arrogante e prepotente. Molto forte caratterialmente per questa donna la noia non esiste, non è tollerata. E’ sempre in movimento e ha molte iniziative da proporre, anzi, imporre. La donna Ariete è una che prende il comando in ogni situazione: al lavoro, in casa, in famiglia. Con la donna Ariete non ci si può rilassare, si deve sempre tenere la guardia alta. La sua indole ambiziosa può essere dirompente e quanto meno contagiosa. Non la si può dominare o controllare. Stare con una donna Ariete significa sempre avere una complice al proprio fianco.

2. La Scorpione

Tra le donne più decise secondo l’oroscopo la classifica vuole al secondo posto la Scorpione. Lasciate perdere ogni tentativo di farla ingelosire, vi si ritorcerà contro. La donna Scorpione è decisa e vendicativa, non ammette debolezze, non si ingelosisce quando è abbastanza sicura di sé stessa e sa per chi vale il suo tempo. La donna del segno zodiacale dello Scorpione in genere ha un lavoro stressante e passa le sue giornate a prendere decisioni e ad affrontare gli altri. Ama le persone decise come lei e odia i deboli, che vorrebbe schiacciare. La donna del segno zodiacale dello Scorpione ha degli obiettivi precisi nella vita, ha uno scopo e una sua visione del futuro.

3. La Leone

Al terzo posto nella classifica delle donne più decise secondo l’oroscopo troviamo la Leone. La Leone è una donna forte, che ha il pieno controllo della sua vita. La donna del segno zodiacale del Leone vive la vita desiderosa di prendere il meglio di ciò che questa ha da offrire. Se volete la sua attenzione, dovrete tenerle il passo. La donna del segno zodiacale del Leone è coraggiosa, sicura e sa cosa vuole. E’ una persona solare, positiva, ottimista, che non si abbatte mai e va sempre avanti a testa alta, con un sorriso contagioso per chi le sta accanto.

4. La Acquario

Al quarto posto nella classifica delle donne più decise secondo l’oroscopo troviamo la Acquario. Non aspettatevi smancerie da una donna del segno zodiacale dell’Acquario. Il suo cuore di ghiaccio non è fatto per le frivolezze del romanticismo. La donna del segno zodiacale dell’Acquario cammina dritta per la sua strada senza farsi troppi problemi a travolgere chi le sta tra i piedi. Non è empatica ma decisa a raggiungere il suo obiettivo a ogni costo, anche calpestare chi si fida di lei. La donna del segno dell’Acquario non gira intorno agli argomenti ma va dritta al punto, è molto diretta e se c’è qualcosa che la infastidisce lo dice subito. È una che risolve i problemi invece di scappare.