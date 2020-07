Milan News – Calciomercato, continua il corteggiamento del club rossonero a Dominik Szoboszlai. Il centrocampista offensivo dell’RB Salisburgo ha segnato poche ore fa nella partita vinta 5-2 dalla sua squadra contro lo Sturm Graz. Szoboszlai ha trasformato in rete con un pregevole tiro a giro una punizione concessa per un fallo di mano al limite sinistro dell’area di rigore. La notizia più interessante in chiave mercato, però, era che a visionare gara e giocatore fosse presente Ralf Rangnick, colui che pare sarà il nuovo “deus ex machina” rossonero a partire dalla prossima stagione.

Milan News – Calciomercato, Szoboszlai segna sotto gli occhi di Rangnick

Szoboszlai ha già segnato sei reti dalla ripresa del campionato austriaco dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Dopo la partenza di Haaland direzione Borussia Dortmund si è caricato i compagni sulle spalle e a soli 20 anni (è un classe 2000, ndr) si sta rivelando davvero uno dei profili emergenti più interessanti del calcio europeo. Rangnick era in tribuna a Salisburgo: ricordiamo che il dirigente è ancora il responsabile dell’area tecnica del gruppo Red Bull. Però, se il suo futuro sarà, come sembra, di colore rossonero, non si può escludere una visita per convincere il giocatore ad aspettare l’offerta del club milanista.

Perché la concorrenza sul ragazzo è forte: in Italia c’è il Napoli, fortemente interessato, ma al momento impegnato in altre trattative. Per i giocatori del Salisburgo c’è poi lo “sbocco naturale” nella BundesLiga tedesca, e il Lipsia in questo caso avrebbe un canale preferenziale vista la connessione tra i due club tramite Red Bull. Ma su “Szobo” ci sono gli occhi di mezza Europa, in realtà.

In vista del mercato, sembra che Rangnick stia iniziando a definire anche lo staff tecnico. Il tedesco vorrebbe avere le mani libere sul mercato, e stando ad alcune informazioni potrebbe cercare un allenatore che possa garantire rendimento alla squadra anche al suo posto. Il primo nome è quello di Marko Rose, del Borussia Monchengladbach. Ma dall’Austria rimbalzano voci di una telefonata fatta anche a Markus Schopp, attuale tecnico dell’Hartberg, che ha giocato in Italia, nel Brescia, tra il 2001 e il 2005. Schopp sarebbe stato contattato per fare il vice-allenatore anche per la sua conoscenza della lingua italiana.