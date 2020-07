Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 2 all’ 8 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Ecco, puntuale come ogni settimana, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny, per la settimana che va dal 2 all’8 luglio 2020. Quali suggerimenti darà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per i prossimi giorni? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai buttarti nei progetti, prendere delle decisioni importanti, fare scelte senza pensarci due volte. Non è il momento di tergiversare e nemmeno di pensarci troppo. Agisci!

Toro

Il suggerimento del popolare astrologo americano è di cercare scappatoie, strategie valide per risolvere i problemi in cui t’imbatterai nei prossimi giorni. Non affrontare le situazioni di petto, ma usa l’astuzia.

Gemelli

La prossima settimana sentirai un bisogno crescente di essere visto e compreso per ciò che sei davvero. Vorrai che chi ti vuol bene capisca la tua natura pi autentica e ti apprezzi per questo, senza incomprensioni. Lavora sodo per questo e ci riuscirai!

Cancro

Nei prossimi giorni dovresti provare a non sminuirti, a non sottovalutare te stesso, ciò che pensi o senti. Non farlo! Mettiti, piuttosto, al centro e comincia ad apprezzarti di più. Gli altri, poi, ti seguiranno…

Leone

Come indicano le previsioni astrologiche di Rob Brezsny la prossima settimana non dovrai sottovalutare le circostanze anomale in cui incapperai, le influenze strane e le persone più semplici, perfino strane. Saranno proprio loro a regalarti emozioni sorprendenti!

Vergine

Dovresti sfruttare le prossime giornate per meditare e crescere spiritualmente, aumentare la tua consapevolezza più profonda. Lavora sodo per aumentare la tua comprensione del mondo e l’empatia.

Bilancia

L’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana prossima ti incoraggia a sognare, a fare progetti sempre più ambiziosi per il tuo futuro. Dedica i giorni che verranno alla tua crescita, a compiere nuove scoperte e vittorie.

Scorpione

Si prospetta una settimana interessante, se sarai in grado di dedicare spazio ai sentimenti. Metti da parte il tuo proverbiale scetticismo e prova ad aprire il tuo cuore al nuovo, all’improbabile: se lo farai ti pioveranno addosso opportunità e rivelazioni incredibili.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana avrai modo di fare esperienze particolari, fuori dall’ordinario. Esperienze che ti avvicineranno maggiormente alla conoscenza del soprannaturale, alle comprensione del mondo. Accoglile senza timore.

Capricorno

Come suggerisce il popolare astrologo statunitense nei prossimi giorni dovresti impegnarti per affinare le tue capacità intellettive, l’intelligenza emotiva, l’intuizione e lo spirito di collaborazione.

Acquario

Le stelle ti incoraggiano a fare un buon uso delle esperienze complicate che stai vivendo o hai vissuto in passato. Non farti sopraffare dai problemi, ma sfruttali per diventare più forte e determinato a raggiungere i traguardi che ti sei prefisso.

Pesci

Secondo l’astrologo Rob Brezsny la prossime settimana dovrai essere particolarmente ricettivo e pronto a cogliere ogni segnale che la vita ti regalerà per far crescere il tuo rapporto di coppia, per ritrovare un’intesa profonda.