Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 3 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 2 luglio 2020. Come partirà il prossimo weekend per i 4 segni centrali dello zodiaco? Le relazioni vanno a gonfie vele per il Leone, la Vergine è affaticata. Occorre molta prudenza per la Bilancia, lo Scorpione sta recuperando il terreno perduto. Di seguito, le previsioni astrologiche dedicate a questi degni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna e Marte in aspetto interessante: la vita sociale e l’amore saranno messe in primo piano. I due pianeti, però, non aiutano a risolvere i problemi di lavoro o di studio che, a quanto pare, in questo momento ti stanno preoccupando parecchio.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani prevarrà una stanchezza profonda, forse anche del nervosismo, come accade ogni weekend da un po’ di tempo a questa parte. Tra gli impegni settimanali e le arrabbiature causate dagli altri, arrivi a venerdì sempre piuttosto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Bilancia

Il suggerimento di Paolo Fox è quello di usare domani per chiarire le questioni in sospeso. Sabato e domenica, poi, potrebbero esserci dispute e conflitti da affrontare. Dovresti capire cosa vuoi fare del tuo rapporto, se ha un futuro oppure no. Il famoso astrologo di Rai2 ti invita ad avere molta prudenza, soprattutto sul lavoro, perché non tutti i problemi sono stati risolti.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Scorpione

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai recuperare bene, merito anche di questo Mercurio in aspetto armonico. Dopo le difficoltà passate, luglio ti regalerà delle possibilità in più e tu, figlio di Marte, il pianeta della battaglia, avrai la forza di rimboccarti le maniche e ripartire alla grande!