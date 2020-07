Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 3 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 3 luglio 2020. Come inizierà il fine settimana per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Si prospetta un venerdì dinamico per il Sagittario, il Capricorno, invece, dovrebbe rilassarsi un po’. Venerdì pieno di forza per l’Acquario, mentre i Pesci hanno un calo fisico. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel segno e stimolerà la tua natura avventurosa e le emozioni. Ti aspetta un venerdì molto dinamico, preparati! Marte in aspetto interessante ti incoraggia a risolvere le questioni di famiglia rimaste in sospeso. In amore avrai modo di recuperare nel mese di agosto, ma fino ad allora dovrai usare prudenza.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Capricorno

Come consiglia il popolare astrologo Paolo Fox domani dovresti provare a staccare la spina e rilassarti un po’. Giove e Mercurio in dissonanza ti stanno creando qualche difficoltà sul lavoro, ma pensarci tutto il giorno non risolverà le questioni! Sabato e domenica saranno giornate più piacevoli grazie alla Luna nel segno.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai Marte e Venere dalla tua parte: amori, amicizie e nuovi incontri saranno favoriti! Adesso sei molto più forte e determinato rispetto ai primi mesi dell’anno e ritrovi la voglia di cambiare vita o un aspetto che non ti piace più.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2020: Pesci

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti aspetta una giornata piuttosto conflittuale. Forse hai discusso con qualcuno o forse sei di cattivo umore tu, fatto sta che avrai un calo, anche fisico. Fai attenzione! Da sabato potrai recuperare.