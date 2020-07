Premio Strega 2020 – Chi vincerà il premio letterario?

Premio Strega 2020 apre i battenti nella seconda serata di oggi, 2 luglio, presso il Museo Etrusco di Villa Giulia. La kermesse Romana consegnerà ancora una volta uno dei premi più ambiti in ambito letterario, in un periodo non proprio felice per quanto riguarda la salute pubblica.

Secondo i più informati, il vincitore del Premio Strega 2020 si nasconde fra Gianrico Carofiglio e Sandro Veronesi. Il primo è autore de La misura del tempo, edizione Einaudi, il secondo di Colibrì, pubblicato con La Nave del Teseo. Sono molti a credere che saranno i due titani a scontrarsi in ultima battuta, anche se è ancora tutta da vedere.

Premio Strega 2020 – I libri in concorso

Non solo Veronesi e Carofiglio per la sfida letteraria più attesa dell’anno. In lizza per la vittoria Jonathan Bazzi con la sua Febbre, pubblicata con Fandango, e ripescato per la finale. In corsa a pari merito con Carofiglio troviamo invece Valeria Parrella con Almarina, edizione Einaudi. Da non sottovalutare anche Ragazzo Italiano di Gian Arturo Ferrari, che ha permesso a Feltrinelli di ritornare in scena al Premio Strega 2020. Fra i papabili al trono troviamo inoltre Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza. L’autore ha già vinto il premio Giovani di quest’anno: il suo romanzo ruota attorno alla storia del ventenne Daniele, in trattamento sanitario obbligatorio con altri cinque emerginati.

A causa delle norme di contenimento, il Premio Strega 2020 vedrà la luce nella location storica ma senza grande pubblico. Prevista un’affluenza massima di 80 persone, mentre sulla balconata del Ninfeo sono stati posizionati il tavolo della giuria e la lavagna segnavoti. A guidare il seggio sarà Antonio Scurati, vincitore della scorsa edizione. I telespettatori potranno invece seguire il concorso da casa grazie alla messa in onda su Rai 3. L’appuntamento inizierà attorno alle 23:35 circa. Sarà possibile inoltre seguire l’evento su Raiplay grazie alla diretta streaming.