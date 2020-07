Roma – Udinese: Pronostico, orario e dove vederla in tv

Roma – Udinese è la gara che chiude la 29a giornata di Serie A. La Roma ha bisogno di rialzarsi dopo la sconfitta esterna con il Milan che l’ha allontanata dalla zona Champions, l’Udinese non vince da 9 giornate ed è sempre immischiata nella lotta per non retrocedere.

Roma – Udinese: come arrivano alla gara

La Roma dopo 3 successi consecutivi è caduta bruscamente contro il Milan dimostrando una tenuta atletica non delle migliori, ma sicuramente sulla squadra giallorossa iniziano a pesare anche le faccende extracalcistiche, che vedono la società in difficoltà economica e molti dei calciatori stanno riflettendo sul proprio futuro. Questa sera Fonseca spera che la sua squadra risponda sul campo nel migliore dei modi, lasciando da parte tutto ciò che sta accadendo intorno, perchè bisogna quantomeno mettere al sicuro la prossima partecipazione all’Europa League.

L’Udinese è reduce da 2 sconfitte consecutive ed il vantaggio sulla zona retrocessione si è assottigliato fino a 3 punti. Fortunatamente per i friulani le squadre che li seguono non stanno di certo avendo un passo migliore del loro e quindi al momento la salvezza è ancora nettamente alla portata. Serve comunque ritornare a smuovere la classifica per non ritrovarsi a lottare fino all’ultima giornata per cercare di rimanere nella massima serie.

Roma – Udinese: l’orario

Roma – Udinese verrà giocata questa sera nello stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato per contenere la pandemia da Coronavirus. Il fischio d’inizio della gara, che chiuderà la 29a giornata di Serie A, è fissato alle ore 21:45.

Roma – Udinese: Il pronostico

Due squadre con l’esigenza di fare punti, ma la Roma ha una rosa netta superiore agli avversari e per questo crediamo che non si lascerà sfuggire la vittoria, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Over 1.5

Roma – Udinese: dove vederla in tv o streaming

La gara Roma – Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva da Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Chi non potrà essere a casa ma è abbonato alla piattaforma Sky può comunque seguire il match usando l’app SkyGo su ogni dispositivo mobile.