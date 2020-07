Giovanni Longobardi rivendica il passato e torna a parlare della sua relazione passata con Laura Cremaschi. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, ha deciso di partecipare al programma spiegando quanto in passato sia rimasto deluso dalle sue storie d’amore. Giovanni infatti, più volte ha sottolineato la sua voglia di innamorarsi nonostante le difficoltà e la diffidenza che ora prova nei confronti delle donne.

L’ex cavaliere ha però conosciuto Veronica Ursida che sembra aver cambiato le carte in tavola. I due hanno abbandonato il programma pochi giorni prima della chiusura estiva, lasciando i telespettatori speranzosi di vederli finalmente insieme.

Giovanni ha deciso di abbandonare il programma dopo le segnalazioni arrivate sulla dama, non fidandosi più completamente di lei. A differenza sua Veronica ha deciso di seguirlo a costo di abbandonare il talk show, cercando in tutti i modi di dimostrargli quanto sia presa da lui.

Giovanni Longobardi rivendica il passato

L’ex cavaliere però, è tornato a parlare della sua storia con la ex Laura Cremaschi sottolineando quanto la loro storia sia stata solamente un vero e proprio flirt.

Giovanni ha così spiegato perché ha voluto tirare nuovamente fuori la storia con Laura, affermando che: “Di certo non per una questione di fama: se per me fosse importante essere al centro dell’attenzione ‘mediatica’, non avrei mai lasciato lo studio di Uomini e Donne. Io ho parlato della mia storia con Laura perché mi sembrava una curiosità carina e pulita da rivelare. Un gossip tenero”.

Tra i due infatti, sembra tutto completamente finito tanto da non aver neanche nessun contatto amichevole. Giovanni ha così affermato di dedicare molto tempo a Veronica, cercando di capire ancora una volta se può o meno fidarsi completamente di lei.

Ex cavaliere parla di Temptation Island

Giovanni durante l’intervista racconta anche la sua esperienza passata come tentatore a Temptation Island, spiegando quanto l’esperienza all’interno del reality sia stata bella. L’ex cavaliere infatti, parla del suo ricordo come: “Ho un ricordo bellissimo di quell’esperienza. Ho cercato sempre di mettermi a disposizione delle fidanzate per consigliarle, consolarle e qualora avessero bisogno di chiarire i loro sentimenti nei confronti dei fidanzati dopo aver visto un video. Io so essere un buon amico e un consigliere per le donne”.

Visualizza questo post su Instagram Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso… Un post condiviso da Giovanni Longobardi (@giovannilongobardiofficial) in data: 23 Giu 2020 alle ore 11:04 PDT

Un momento per lui molto particola che ora ha messo da parte per dedicarsi all’estate ormai arrivata ma soprattutto alla conoscenza con Veronica che sembra proseguire nel migliore dei modi.