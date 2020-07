Arriva lo smartphone extralarge: ufficiale l’Honor X10 Max – specifiche e prezzi

Honor, brand parallelo di Huawei ha ufficializzato quello che è a tutti gli effetti considerabile come il primo smartphone oltre i 7 pollici di grandezza, l’X10 Max, principalmente rivolto verso chi cerca un dispositivo dallo schermo molto generoso a discapito della comodità.

Specifiche tecnice

Honor rende noto tutte le caratteristiche peculiari del suo nuovo dispositivo: lo schermo supera i 7 pollici (7,09 per la precisione) e il peso è di 227 grammi, le dimensioni complessive sono 174,46×84,91×8,3mm, come processore monta un Mediatek SoC MT6873 Dimensity 800, camera composta da un obiettivo principale da 48 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel, selfie camera da 8MP e 5G presente. Il taglio delle RAM arriva fino a 8 GB con 128 di memoria interna, sensore di impronte digitali laterale, batteria da 5.000mAh con ricarica veloce 22,5W.

Per ora lo smartphone è disponibile in tre colorazioni (nero, blu e argento) e solo nel mercato cinese, ed essendo proprietario di Huawei ne condivide l’ambiente software: niente servizi Google come il Play Store.

Prezzi

Decisamente interessanti i prezzi, sebbene siano ovviamente convertiti dalla moneta cinese, lo yuan: la versione da 6/64 costa l’equivalente di 238 €, la 6/128 263 € e la “top” supera di poco i 300 €. Molto probabilmente tuttavia i prezzi per il mercato occidentale saranno sensibilmente differenti.