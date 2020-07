Calciomercato Fiorentina – I viola sono già al lavoro per la prossima stagione, partiranno subito con un nuovo allenatore, è stato infatti, avvisato Spalletti che potrebbe prendere il posto del suo collega Iachini.

Oltre alla panchina Commisso sta lavorando anche per portare giocatori di rilievo nella sua Fiorentina, è stato cercato, infatti Thiago Silva, e si era pensato a Tonali per il centrocampo, ma non solo, nelle ultime ore si sta lavorando per cercare di portare a Firenze Florenzi, che è in uscita dalla Roma e in scadenza di prestito con il Valencia.

Calciomercato Fiorentina: Primo incontro per Florenzi

Nelle prime ore di questa mattina c’è stato un’importante incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza viola. Si sono buttate le prime basi per poter intraprendere una trattativa nel breve periodo.

Al giocatore piacerebbe tornare in Italia, e Firenze sarebbe una scelta gradita, Commisso sta vede per il terzino italiano, cacciato via dalla società romana, perché non rientrava nei progetti di Fonseca.

La scelta del terzino per aumentare la qualità della rosa, sarebbe gradita anche dal futuro allenatore, visto che quasi sicuramente Iachini terminerà la stagione e non gli verrà rinnovato il contratto, visti gli scarsi risultati che sta portando alla squadra.

Il mercato è appena iniziato e chiuderà il 5 ottobre c’è il tempo necessario per non tralasciare nessun dettaglio, il primo incontro è andato a buon fine, adesso bisogna capire le pretese della Roma ma sopratutto fin dove può spingersi la società viola per acquistare questo difensore italiano.