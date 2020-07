Cremonese – Pescara – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming

Cremonese – Pescara si sfidano questa sera alle ore 21:00 per la 32a giornata di Serie B, in un match dal sapore di salvezza, infatti entrambe le compagini sono in cerca di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.

Cremonese – Pescara: come arrivano alla gara

La Cremonese dopo due sconfitte consecutive interne è riuscita la scorsa giornata a portare via un punto dalla trasferta di Salerno. Un pareggio amarissimo, perchè i grigiorossi sono stati riacciuffati proprio all’ultimo minuto di recupero. La classifica resta dunque preoccupante, perchè attualmente la squadra guidata da Bisoli si trova in zona play-out a 3 punti dalla retrocessione. Ha assoluto bisogno di ricominciare a vincere.

Il Pescara è reduce dal pareggio interno con l’Empoli e si trova in una posizione ibrida, cioè tra la possibilità di puntare ancora ai play-off e quella di ritrovarsi immischiata nella lotta per non retrocedere. Sarà importante raccogliere punti questa sera.

Cremonese – Pescara: Il nostro pronostico

Partita molto delicata per le due squadre, che visto il momento potrebbero anche aver più paura di perdere che voglia di vincere, per questo consigliamo la giocata sul segno X

Cremonese – Pescara: Dove vederla in tv o streaming

La partita Cremonese Pescara, match valido per la 32° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv, se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport +HD.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.