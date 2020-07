DIRETTA GOL SERIE B – Risultati LIVE della giornata 32 – Gol e Highlights

Diretta Gol Serie B – Torniamo anche questa sera con un nuovo appuntamento per seguire in diretta con voi i risultati di Serie B. Il campionato cadetto è arrivato alla 32a giornata e si è concluso da poco l’anticipo Pisa-Cittadella con la vittoria dei toscani per 2-0, grazie alle reti di Marconi su rigore nel primo tempo e Marin nella ripresa.

In classifica con il Benevento aritmicamente in Serie A la lotta è tutta concentrata per il secondo posto e i play-off, ma è anche incertissima la lotta nei bassifondi della classifica con tantissime squadre impegnate per mantenere la serie cadetta.

Il big match di questa sera è Frosinone-Spezia, un vero scontro per la promozione diretta.

SERIE B – Giornata 32

Come già detto lungo questo articolo questa sera si giocherà la trentunesima giornata di Serie B. Ecco, nel dettaglio, le partite in programma per le ore 21:00, che seguiremo in tempo reale con tutti gli aggiornamenti dai campi-