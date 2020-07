Entella-Chievo – Pronostico e dove vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 3 luglio alle ore 21:00 ci sarà allo stadio comunale di Chiavari lo scontro diretto in chiave playoff tra Entella e Chievo.

L’Entella deve vincere per non perdere contatto con l’ottavo posto mentre il Chievo con un altro successo potrebbero riagganciare il treno delle contendenti per il secondo posto.

Pertanto entrambe le formazioni si daranno battaglia questa sera al comunale di Chiavari.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sia in streaming che in tv: la partita è stata scelta per essere trasmessa infatti anche sul canale tv DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky. Per vederla invece in streaming da sito o app di Dazn sui vari dispositivi android ed ios.

Per vedere, invece, lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata (o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN) oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione.