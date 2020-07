Film Stasera in Tv – Una famiglia in affitto – Trailer, Dove vederlo ed orario

Paul-André – un disilluso uomo d’affari molto ricco, ma altrettanto solo e infelice – possiede molte cose, ma trascorre un’esistenza annoiata e malinconica in compagnia del proprio maggiordomo Léon. Desideroso di rompere la monotonia e provare le gioie della vita in famiglia, l’uomo decide quindi di affittarne una per qualche mese e la scelta cade su quella dell’esuberante Violette, iperprotettiva madre single di due figli adolescenti che fatica a sbarcare il lunario. Così Paul-André, offrendosi di pagare tutti i debiti della donna, in cambio ottiene di trasferirsi nella sua modesta casa, dove regna il disordine ma anche molto calore umano. Tuttavia l’impatto con la nuova realtà sarà tutt’altro che semplice per l’ossessivo uomo d’affari, anche perché i figli di Violette sono all’oscuro dell’accordo e lo credono il nuovo fidanzato di mamma.