Ida Platano confessa la rottura | Ex di Uomini e Donne lontano da Riccardo

Ida Platano confessa la rottura con Riccardo Guarnieri e finalmente spiega come sono andate realmente dopo la quarantena. La ex dama di Uomini e Donne decide al magazine del programma di rilasciare poche righe che sono bastate per capire la fine della storia tra lei e Riccardo.

La ex dama sono mesi che cerca di nascondere la verità per quanto riguarda la sua storia d’amore con Riccardo, evitando le tantissime domande che i fan continuano a farle per saperne di più. Finalmente dopo lunghe settimane, Ida ha deciso di spiegare le cose come stanno mettendo così fine ai tantissimi momenti di silenzio e di tristezza che ormai avevano preso il sopravvento all’interno della sua vita. Quali sono state le parole dell’ex dama di Uomini e Donne?

Ida Platano confessa la rottura

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è definitivamente finita e questa volta sembra che non ci sia affatto un ritorno di fiamma ma soprattutto un perdono. La ex dama di Uomini e Donne sono settimane che riceve messaggi chiedendo cosa sta succedendo all’interno della sua relazione, rimanendo sempre in silenzio fino a oggi. All’interno del magazine di Uomini e Donne, Ida confessa quello che è successo ma soprattutto la sua sofferenza dopo la rottura.

Durante la quarantena la coppia si è mostrata sempre insieme ma soprattutto molto innamorata e pronta ai preparativi per il futuro matrimonio. Qualcosa però, sembra essersi rovinato quando, Riccardo ha deciso di tornare a casa sua per risolvere alcune problematiche di lavoro per poi non tornare più dalla ex dama. Un gesto che ha fatto riflettere fin dall’inizio, lasciando un velo di mistero sulla sua relazione.

Ex dama soffre per Riccardo Guarnieri

Al magazine di Uomini e Donne Ida Platano racconta quello che ha passato negli ultimi mesi dopo la rottura con Riccardo Guarnieri: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio”.

La storia d’amore tra Ida e Riccardo è quindi terminata quando l’ex cavaliere ha deciso di tornare a casa lasciando la ex dama di Uomini e Donne da sola con suo figlio. Il magazine ha così promesso che, durante il prossimo numero sapremo la completa verità e il racconto dettagliato di Ida nei confronti dell’ex cavaliere.