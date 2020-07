Massimo Martino – Chi è il marito di Tosca D’Aquino

Massimo Martino lavora da tempo nel mondo dello spettacolo, anche se nell’ambiente del gossip è conosciuto in quanto marito di Tosca D’Aquino. I due hanno una lunga storia d’amore alle spalle: 11 anni di convivenza e un matrimonio celebrato nel 2013.

Massimo Martino è un produttore cinematografico e a quanto pare ha adottato la strategia della riservatezza. Anche la comica napoletana non ama parlare molto della loro vita a due. “Vuoi invecchiare insieme a me?“, questa la frase con cui il produttore ha conquistato il cuore dell’attrice.

Massimo Martino – Il marito di Tosca D’Aquino

Massimo Martino è entrato nella vita della moglie solo dopo che Tosca si era già separata dal primo marito. La loro coppia è sempre più felice, anche se l’artista tempo fa ha rivelato che in casa è stata ribattezzata come Angela Merkel. Il motivo? La sua severità e la sua propensione ad essere una precisina. “Sono una madre aperta, ma cerco di dare un’educazione improntata sul rispetto, come i miei genitori hanno fatto con me“, ha rivelato tempo fa a ZerkaloSpettacolo.

Anche se Massimo Martino non adora apparire sotto ai riflettori, negli anni è apparso al fianco della moglie per occasioni mondane. I due infatti si sono presentati insieme durante la presentazione del libro Mai dire viola che la comica ha scritto due anni fa e ha presentato alla 75^ edizione del Festival di Venezia. Come padre invece, il produttore è sempre stato molto presente. La coppia infatti ha un figlio, Francesco, ma la comica ha avuto un altro figlio con il precedente marito, Edoardo. “Sono cresciuti con una mamma che spesso viaggiava per lavoro“, ha detto l’artista tempo fa a DipiuTv, “Li ho lasciati soli a volte anche per diversi giorni con le tate e i papà, ma sono sempre stata una mamma presente“.