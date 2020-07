Milan News – Ibrahimovic in campo contro la Lazio? Pioli: “Spero di dargli minuti”

Milan News – Ibrahimovic potrebbe tornare in campo contro la Lazio. L’attaccante svedese ha già giocato i primi minuti dopo il suo infortunio, in settimana, contro la Spal. Il giocatore si è alzato dalla panchina del Paolo Mazza sul 2-0 per gli estensi, e il Milan ha chiuso la partita in parità. Non certo un caso. Oggi, alla vigilia della partita Lazio-Milan, in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, i tifosi sperano di vedere Ibra in campo dal 1′. Ma Pioli frena: “Spero di dargli qualche minuto in più”.

Ibrahimovic ci sarà. Questa è l’unica certezza. Non si sa ancora per quanti minuti, se subentrerà dalla panchina o se, magari, giocherà dall’inizio per provare ad approfittare dell’assenza nei biancocelesti di Immobile e Caicedo, per poi tornare a sedersi al fianco di Pioli magari già alla fine del primo tempo. Più probabile che il tecnico si affidi al resto della rosa nella speranza di superare la Lazio anche senza Ibra in campo. Salvo poi utilizzarlo se la partita non dovesse sbloccarsi o, peggio, se ci fosse da recuperare il risultato.

Queste le parole di Pioli su Ibrahimovic nella conferenza stampa prepartita di Lazio-Milan: “Non pensiamo alle altre partite, ma a domani sera. Questo è il miglior modo di prepararsi. Dobbiamo restare concentrati perché la classifica è corta, ma anche dietro di noi. Non dobbiamo perdere energie mentali. Ibrahimovic non so quanti minuti abbia nelle gambe, forse non lo sa neanche lui. La sua condizione crescerà con le gare, ieri per lui è stato un buon allenamento. Spero di aumentargli il tempo di impiego“.

Si va quindi verso il superamento dei 15-20 minuti in campo, ma forse Ibrahimovic non potrà giocare ancora più di mezz’ora. Ricordiamo che lo svedese è reduce da una lesione al soleo del polpaccio destro subìta in allenamento lo scorso 25 maggio. Il rientro previsto con la Spal è stato rispettato. Ora serve ritrovare la migliore condizione.