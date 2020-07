Paolo Conticini – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Paolo Conticini è uno dei volti più amati dai telespettatori: ha realizzato negli anni fiction di successo, a partire da Provaci ancora prof!. Attivo anche in teatro, l’attore ha vissuto il suo debutto al fianco di Christian De Sica, in occasione del film Uomini, uomini, uomini.

Paolo Conticini è stato fra i primi artisti a mettersi in moto durante la Fase2. Al fianco di Rocio Morales, ha aperto il Festival di Borgio Verezzi con Parlami d’amore Mariù, diretto da Francesco Bellomo e scritto da Paolo Logli.

Paolo Conticini – Età, moglie e figli

Paolo Conticini nasce a Pisa il 10 gennaio del ’69 e inizia a lavorare come modello, prima di dedicarsi allo studio di arredamento e alla gestione di una palestra. Convinto da alcuni amici, partecipa ad un concorso di bellezza che gli permetterà di incontrare De Sica a soli 23 anni. Debutta al cinema e inizia la sua carriera anche in tv. Nel 2008 e nell’edizione successiva lo vediamo alla guida dello Zecchino d’Oro, mentre nel 2011 recita nelle miniserie Come un delfino e Un medico in famiglia. Diventa poi concorrente di Tale e Quale Show l’anno successivo e ritorna nel 2013 in occasione della puntata speciale sui Duetti. In quest’occasione canta con Rosalia Misseri il brano di Fausto Leali e Anna Oxa, dal titolo Ti lascerò.

Dal punto di vista amoroso, Paolo Conticini è sposato con Giada Parra da diverso tempo. I due si sono conosciuti molti anni fa e continuano a vivere una bellissima storia d’amore. I due non hanno mai avuto figli, ma l’attore non ha mai nascosto di sentire il desiderio di diventare padre. “Credo però che le cose quando devono venire, vengono, verranno“, ha detto tempo fa a Vieni da me. Nonostante i rumors sul possibile flirt sul set con Veronica Pivetti, l’attore ha sempre sottolineato di essere fedele per natura.