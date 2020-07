Perugia – Pordenone – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Perugia – Pordenone è una delle partite più interessanti della 32a giornata di Serie B, che si disputerà questa sera alle ore 21:00.

Perugia – Pordenone: come arrivano alla gara

Il Perugia è reduce dalla netta sconfitta subita sul campo del Cittadella per 2-0, che ha rallentato la corsa verso la zona play-off, che comunque è ancora alla portata della squadra guidata da Serse Cosmi. Il distacco di 4 punti non è considerevole, ma bisogna ritornare a vincere e farlo con continuità se si vuole ambire all’obiettivo.

Il Pordenone continua ad essere la sorpresa positiva di questa stagione in Serie B. La squadra di Tesser si trova al 5° posto a 3 punti dal secondo posto che varrebbe la promozione in Serie A. La scorsa giornata ha sconfitto l’Entella per 2-0 in casa e questa sera andrà a caccia di un successo esterno che manca dalla giornata prima dello stop dovuto al Coronavirus.

Perugia – Pordenone: Il nostro pronostico

Partita che si preannuncia molto equilibrata, ma dovrà essere il Perugia a dare tutto per puntare al successo e riavvicinarsi alla zona play-off, per questo consigliamo la giocata sul segno 1

Perugia – Pordenone: Dove vederla in tv e streaming

Il match di Serie B, Perugia Pordenone, sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv.