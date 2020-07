Pisa – Cittadella – Pronostico e dove vederla in tv e streaming

Scenderanno in campo alle 18.45 le formazioni di Pisa e Cittadella, per l’anticipo di Serie B valido per la 32esima giornata.

Pisa – Cittadella – Come arrivano alla gara

Con un ottimo ruolino da quando è ricominciato il campionato, fatto di 2 vittorie e un pareggio il Pisa sembra sempre più direzionato a qualificarsi per i prossimi playoff, che attualmente distano ad un solo punto, visto che l’ultimo posto utile per gli spareggi è occupato dalla Salernitana, all’8° posto.

Praticamente certo dei playoff è invece il Cittadella che è terzo in classifica con 52 punti, gli stessi del Crotone secondo (unica posizione valevole per la promozione diretta in A) ma con un attacco meno prolifico dei pitagorici. Il Cittadella proverà quindi fino alla fine a conquistare la promozione diretta in massima serie.

Pisa – Cittadella – Il nostro pronostico

Vista l’importanza della partita, sommata alla buona forma di entrambe le squadre è piuttosto probabile almeno un goal per parte, ed ecco perchè consigliamo caldamente il segno Goal.

Pisa – Cittadella – Dove vederla in tv o streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN che detiene i diritti di tutta la Serie B.

Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match attraverso ogni dispositivo compatibile con l’app ufficiale nonchè tramite computer collegandosi al sito ufficiale di DAZN.

L’applicazione è compatibile per ogni dispositivo Android e iOS, come smartphone, tablet, smart tv, Chromecast e FireStick.

L’andamento della partita sarà consultabile in diretta live attraverso il nostro widget piazzato qui sotto.