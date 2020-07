Ricetta cookies: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta buonissima, golosissima, dei biscotti tipici americani, ma che ormai sono famosi in tutto il mondo, stiamo parlando dei cookies, altro non sono che dei biscotti di simil pasta frolla, con tante gocce di cioccolato. Ne andranno matti adulti e bambini.

Questi biscotti sono ottimi in ogni momento della giornata, si possono mangiare a colazione, come spuntino, merenda e perché no anche come dolcino di fine pasto. Oggi noi vi proponiamo la versione base, ma oggigiorno questi biscotti si trovano in moltissime varianti, come ad esempio con l’aggiunta di frutta secca, frutta disidratata, gocce di cioccolato bianco e addirittura ripieni di cioccolato o caramello. Provateli, sono veramente deliziosi.

Cookies – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti vi verranno circa 20 biscotti, a seconda della dimensione, potete farli sia piccoli che più grandi.

Farina 00 300 g

Burro morbido 250 g

Bicarbonato 5 g

Uova medie (a temperatura ambiente) 2

Zucchero di canna 100 g

Zucchero 100 g

Gocce di cioccolato fondente 200 g

Estratto di vaniglia 1 cucchiaino

Sale fino 1 pizzico

Cookies – Preparazione

Per preparare i Cookies, iniziate mescolando il burro morbido a pezzetti con lo zucchero semolato e lo zucchero di canna e lavorate il tutto con un cucchiaio di legno, mescolate bene ed energicamente fino ad ottenere una crema liscia. Per facilitarvi potreste mettere sul piano di lavoro uno strofinaccio bagnato e appoggiare sopra la ciotola in modo che non vi sfugga durante i movimenti. Aggiungete le due uova leggermente sbattute, poco alla volta e mescolate per incorporare prima di aggiungere il resto delle uova, quindi unite l’estratto di vaniglia.

Una volta inglobati tutti gli ingredienti e ottenuto un composto omogeneo, setacciate la farina in un’altra ciotola, unite i 5 g di bicarbonato 8 e un pizzico di sale fino.

Mescolate bene, poi unite i due composti versando le polveri nel composto di uova, zucchero e burro e mescolate energicamente fino ad ottenere un composto piuttosto denso e omogeneo.

Infine unite le gocce di cioccolato e amalgamatele in maniera uniforme. Prendete uno spallinatore per il gelato o un cucchiaio e realizzate delle palline da mettere su una leccarda o una teglia foderata con carta forno.

Prima di cuocere i cookies, dovrete metterli per circa 1 ora a rassodare in frigorifero in modo che tengano ancora meglio la forma in cottura. Cuocete i vostri cookies in forno statico preriscaldato a 160° per circa 35/40 minuti nel ripiano di mezzo del forno. Saranno cotti quando saranno croccantini fuori e abbastanza morbidi dentro. Fateli raffreddare completamente su una gratella e i vostri cookies sono pronti da mangiare.

Cookies – Consigli utili

Potete conservare i cookies in una scatola di latta, per 3-4 giorni al massimo.

Se lo gradite, potete sostituire le gocce di cioccolato fondente con gocce di cioccolato al latte o cioccolato bianco, oppure potete utilizzarle tutte insieme. Potete sostituire l’estratto di vaniglia con i semi di un baccello.