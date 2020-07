Roma news: Rientrati a Roma sia Olsen che Schick

Calciomercato Roma – Dopo la pesante sconfitta per 2-0 di ieri contro l’Udinese in casa Roma è tempo di bilanci. Viste le condizioni economiche del club bisogna assolutamente iniziare a vendere qualche pedina fondamentale della rosa.

La prima trattativa in uscita è quella che dovrebbe portare Under al Napoli, ma questa mattina Baldini, attuale ds dei giallorossi, ha bloccato la trattativa, poiché ha considerato pochi i 30 milioni offerti da De Laurentis per il loro giovane attaccante. Al momento la trattativa è in stand-by e il Napoli non ha ancora presentato l’alternativa, vedremo se si chiuderà già settimana prossima o bisogna ancora attendere qualche settimana, per vedere il definitivo passaggio di Under al Napoli, e per vedere la prima uscita della Roma, così da poter inserire qualche entrata economica all’interno del bilancio societario.

Roma news: la situazione di Olsen e Schick

oltre alle uscite la Roma deve fare anche i conti con gli esuberi che si trova in rosa. Olsen e Schick sono rientrati a Roma dopo i prestiti con Cagliari e Lipsia. Nessuno dei due giocatori ha però rinnovato il contratto per poter giocare questa fase finale di campionato e coppe europee.

I due calciatori non potranno però prendere parte a questo campionato, né alla fase finale di Europa League. Si potranno, quindi, solo allenare in attesa di una nuova sistemazione.

Sull’attaccante ceco si erano mosse molte squadre, tra cui il Milan e la Fiorentina, ma poi si è bloccato tutto, al momento, invece non ci sono richieste per il portiere svedese, che era andato. giocare in prestito a Cagliari per sostituire l’infortunato Cragno, al rientro del portiere italiano Robin Olsen si è accomodato in panchina e non ha più disputato un minuto con la maglia dei rossoblu.

In uscita in queste ore si lavora anche per Florenzi, che potrebbe andare alla Fiorentina visto l’interessamento del club viola. Kluivert non vorrebbe muoversi da Roma, e Dzeko potrebbe andare all’Inter. Il mercato è appena iniziato, ed i risultati in campionato tardano ad arrivare, vedremo la squadra di Fonseca in quale posizione finirà e sopratutto quali calciatori lasceranno la società.