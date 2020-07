Salernitana – Juve Stabia – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Salernitana – Juve Stabia verrà disputata questa sera alle ore 21:00, la gara è valida per la 32° giornata del campionato di Serie B. La squadra di Ventura lotta per un posto nei playoff, al momento sono 8° in classifica a +1 dal Pisa. I gialloblu lottano, invece, per non retrocedere ed hanno solo 2 punti di vantaggio sulla zona playout.

È una partita importante per entrambe le squadre e se i granata arrivano da una sconfitta fuori casa, la Juve Stabia arriva da una vittoria interna contro lo Spezia.

Salernitana – Juve Stabia: Il pronostico

Visti gli ultimi risultati, e viste le condizioni di classifica, e visto che all’andata la partita è finita 3-2 per i gialloblu, noi prevediamo un 1X+ Gol.

Salernitana – Juve Stabia: Dove vederla in tv o streaming

Questa partita così come per le altre partite di Serie B può essere seguita tramite l’applicazione DAZN. L’app è possibile scaricarla sul Pc, Sul telefono cellulare, su Tablet o direttamente sul proprio televisore se è una smart TV.