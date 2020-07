Top Dieci, ultima puntata – Anticipazioni 3 luglio

Top Dieci è giunto alla sua ultima puntata: il programma di Carlo Conti verrà trasmesso nella prima serata di Rai 1 di oggi, 3 luglio 2020. Ancora un nuovo giro di ospiti per lo show a quiz che grazie alle sue curiosità sulla storia italiana si è conquistato l’affetto del pubblico.

Secondo le anticipazioni di Top Dieci, vedremo due nuove squadre pronte a sfidarsi a colpi di risposte. Quale delle due riuscirà a conquistare la vittoria finale? Intanto conosciamo i loro nomi e gli altri dettagli.

Top Dieci – Anticipazioni ultima puntata

Quarto e ultimo appuntamento per Top Dieci e due nuove squadre composte da 3 personaggi famosi ciascuna. Per la squadra dei Tali e Quali avremo Gabriele Cirilli, Sergio Friscia e Paolo Conticini. Per il team dei Vesuviani invece ci saranno Tosca D’Aquino, Marisa Laurito e Serena Rossi. Ancora una volta le due fazioni dovranno indovinare e hit parade legate alla cultura pop dello Stivale. Non solo musica e sport, ma anche cinema, attualità, tv, cultura e molto altro ancora. Nel corso della sfida, dovranno rievocare usi e costumi italiani e viaggeranno con il pubblico da casa lungo i decenni che hanno caratterizzato la storia del Bel Paese.

Non mancheranno inoltre gli ospiti speciali: Loredana Bertè e Carlo Verdone si racconteranno grazie ad un’intervista a tu per tu con il padrone di casa. Sveleranno le classifiche che hanno sottolineato le loro esistenze e riveleranno magari anche qualche aneddoto inedito. In occasione della chiusura dei battenti, Top Dieci promette un ampio sguardo anche agli indumenti maschili che le donne odiano di più in assoluto, così come il futuro visto dagli occhi dei bambini. Ci sarà anche uno spazio dedicato alle famose Signorine Buonasera, così come la classifica dei dischi più venduti negli anni Novanta nel nostro Paese.