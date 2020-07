Tosca D’Aquino – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Tosca D’Aquino ha conquistato gli italiani con il timbro della sua voce e con le sue battute. La comica miete successi importanti, anche nel mondo della conduzione. In questi ultimi giorni circolano delle voci di corridoio su una sua presunta partecipazione al GF Vip 5, ma non c’è ancora nulla di certo.

Tosca D’Aquino si prepara inoltre a varcare la soglia del set per I bastardi di Pizzofalcone, ma le difficoltà sono ancora molte. “Non si potranno girare le scene d’amore e neanche quelle di colluttazione“, ha detto di recente a I Soliti Ignoti, “ci sarà inoltre un presidio medico sul posto, ma poter tornare sul set sarà già tanto“.

Tosca D’Aquino – Età, marito e figli

Tosca D’Aquino nasce a Napoli il 10 giugno del ’66 e inizia la sua carriera artistica dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Il suo debutto al cinema avviene grazie al film Rimini, Rimini – Un anno dopo di Giorgio Capitani e Bruno Corbucci (1988) e nello stesso anno la vediamo in Chiari di Luna di Lello Arena. Negli anni Novanta partecipa a due film: I Laureati e Il ciclone, entrambi di Leonardo Pieraccioni, e raggiunge la popolarità. Nel 2000 preferisce approdare in tv ed entra nei cast di ficiton come Torno Sabato, Suonare Stella. Cinque anni più tardi la vediamo al fianco di Cino Tortorella per la conduzione dello Zecchino d’Oro mentre nel 2007 partecipa a Notti sul ghiaccio 2. Nel 2017 la vediamo invece a Bake Off Italia, edizione Celebrity, che vince in coppia con l’amica Francesca Piccolo.

Nel passato di Tosca D’Aquino ci sono due matrimoni: il primo è con Mauro Gabrielli, l’ingegnere che la farà diventare mamma per la prima volta del figlio Edoardo. Nel 2013 invece si sposa con il produttore Massimo Martino, a distanza di 11 anni dall’inizio della loro convivenza. La coppia si ama ancora e negli anni ha dato alla luce Francesco, il secondo figlio dell’attrice.