Trapani – Livorno – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Trapani – Livorno è una gara valida per la 32° giornata del campionato di Serie B. Verrà disputata questa sera 3 luglio alle ore 21:00. Il Trapani arriva da un pareggio per 1-1 conquistato sul campo dell’Empoli, mentre il Livorno è stato sconfitto per 1-0 a Pisa. Le due società si trovano entrambe in fondo alla classifica il Trapani è 19° ed ha 8 punti in più del Livorno 20°.

Sarà comunque una bella partita aperta a qualsiasi risultato, anche se i livornesi hanno un piede in Serie C, visto che la zona playout dista attualmente 12 punti. All’andata il Trapani ha vinto per 2-1.

Trapani – Livorno: Il nostro pronostico

Vista la situazione di classifica, ed i punti che separano le due squadre noi prevediamo un 1 fisso per quanto riguarda questa partita. Poiché in caso di vittoria il Trapani ha ancora possibilità di salvarsi, è nel baratro invece il Livorno che è già con la testa al prossimo anno.

Trapani – Livorno: Dove vederla in tv e streaming

Questa partita così come per le altre partite di Serie B può essere seguita tramite l’applicazione DAZN. L’app è possibile scaricarla sul Pc, Sul telefono cellulare, su Tablet o direttamente sul proprio televisore se è una smart TV.